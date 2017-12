Prinz Harry & Meghan Markle: Die offiziellen Verlobungsbilder sind da!

Sie schmiegen sich eng aneinander, lächeln überglücklich und scheinen die Nähe des Anderen einfach nur zu genießen. Prinz Harry und Meghan Markle haben drei offizielle Verlobungsbilder auf dem Instagram-Account des Kensington Palasts veröffentlichen lassen. Sie sind bei einem romantischen Fotoshooting auf dem Frogmore Anwesen in Windsor entstanden.

Wer bisher noch an der Echtheit ihrer Liebe gezweifelt hat, dürfte spätestens mit diesen Fotos vom Gegenteil überzeugt werden. Die Art und Weise wie die beiden strahlen, wie glücklich sie aussehen – das kann man einfach nicht stellen.

Anlässlich des besonderen Shootings hat sich das Paar ordentlich in Schale geworfen. Prinz Harry trägt einen eleganten Anzug, Meghan ein glamouröses Abendkleid. "Vielen Dank für die wundervollen Kommentare zu Prinz Harrys und Miss Meghan Markles Verlobungsbildern. Das Paar ist sehr dankbar für die großherzigen Nachrichten, die sie in so einer glücklichen Zeit ihres Lebens bekommen haben", schreibt der Palast zum letzten Foto dazu.