Erst kürzlich wurde der offizielle Hochzeitstermin von Prinz Harry und Meghan Markle bekannt gegeben. Eigentlich hat das britische Volk jeden Grund zur Freude. Die Realität sieht jedoch anders aus: Prinz Harry und Meghan müssen sich immer wieder öffentlichen Anfeindungen stellen. Auch die neuste Hochzeits-Nachricht sorgt für jede Menge "Negativ-Wirbel".

Meghan Markle & Prinz Harry: Platzt die Traumhochzeit?

Prinz Harry und Meghan Markle ernten Kritik

Eigentlich sollte es die schönste Zeit in ihrem Leben sein. Nachdem die Verlobung von Prinz Harry und Meghan Markle bekannt gegeben wurde, schwebt das frisch verliebte Paar auf Wolke sieben - im Gegensatz zum britischen Volk. Die sonst so adelstreuen Briten finden immer wieder einen Grund, die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle zu kritisieren. Vor Kurzem wurde erst das Verlobungsfoto des Sohnes von Prinz Charles und seiner Angetrauten kritisiert, es sei zu wenig "königlich". Jetzt wurde eine Meldung veröffentlicht, die besagt, das am Trauungstag alle Obdachlosen von den Straßen verschwinden sollen. Was ist dran an dem Gerücht?

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle sorgt für Wirbel

Wie es heißt, soll der Vorsitzende des Gemeinderates von Windsor Council einen offenen Brief an den örtlichen Polizeichef geschickt haben. Seine Forderung: Am Tag der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle sollen alle Obdachlosen von den Straßen verschwinden. Es soll dadurch verhindert werden, dass ein schlechtes Licht auf Windsor geworfen wird. Wie die "Sun" berichtet, soll sich der Polizeichef über die Forderung verwundert zeigen. Er wolle die Umstände prüfen. Durch den Kensington Palace wurde zu diesem Zwischenfall noch kein Statement abgegeben. Auch Prinz Harry und Meghan Markle äußerten sich noch nicht zu den Vorkommnissen. Ist zu hoffen, dass sie sich dadurch die Hochzeits-Vorfreude nicht verderben lassen.