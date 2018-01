Prinz Harry & Meghan Markle: Ihre Hochzeit war vorbestimmt

Eine britische Astrologin prophezeite Prinzessin Diana (†) bereits vor Jahrzehnten, dass ihr Sohn Harry eine enge Verbindung nach Amerika eingehen würde.

Ein modernes Märchen wird wahr: Im Mai geben sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) das Jawort. Für die Britin Debbie Frank ist das kein Zufall. Bereits 1990 konnte die Wahrsagerin und enge Vertraute von Lady Di († 36) in den Karten lesen, dass der Brite und die Amerikanerin sich verlieben würden!

Diana war fasziniert von Astrologie

Aber von vorne: 1989 lernte Debbie Prinzessin Diana in einem Londoner Restaurant kennen. Die beiden Frauen freundeten sich an – und so kam es, dass Debbie der Königin der Herzen kurz darauf die Karten legen durfte. Diana war begeistert – immer wieder ließ sie Debbie zu sich in den Kensington-Palast kommen, auch die kleinen Prinzen Harry und William lernte sie damals kennen. „Sie interessierte sich sehr für Tarot-Karten und Sternen-Konstellationen, war fast schon süchtig danach“, erinnert sich Debbie, die zu dieser Zeit bereits erfolgreich als renommierte Wahrsagerin und Astrologin arbeitete.

Prinz Harry & Meghan Markle: Brisanter Ehevertrag

Im Jahre 1990 entdeckte Debbie schließlich einen entscheidenden Hinweis: „Wir sahen ‚Amerika‘ in Harrys Horoskop, und Diana war begeistert von dieser Verbindung!“ Denn laut Debbie war Diana schon damals ein großer Fan der Staaten: „Sie liebte, was Amerika in den Jungen hervorbrachte, weil es so modern und anders war. Wegen ihrer Liebe zu Amerika wurde es einer ihrer Lieblingsplätze.“

Die Prophezeiung stimmte am Ende

Und auch wenn die beiden Frauen vor fast drei Jahrzehnten noch nicht wissen konnten, dass Harry seine zukünftige Ehefrau, eine gebürtige Amerikanerin, 2016 kennen- und lieben lernen würde, spekulierten sie schon fleißig: „Wir hatten damals keine Ahnung, dass er Meghan heiraten würde. Wir dachten, er könnte vielleicht auf eine US-Universität gehen.“

Das war zwar nicht der Fall, doch die Prophezeiung stimmte am Ende dann doch: „Amerika“ spielt nun eine sehr wichtige Rolle in Harrys Leben...