Das hat gerade noch gefehlt: Skandal vor der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36)! Denn ein brisantes Buch enthüllt die ganze Wahrheit über die Schauspielerin. Und nicht nur die Queen (91) fragt sich: Ist sie doch nicht die Richtige?

Sie ist berechnend und umgibt sich nur mit Menschen, die ihr weiterhelfen können. Hat sie ihr Ziel erreicht, lässt sie sie fallen wie eine heiße Kartoffel. So knallhart kann Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle sein. Das haben jetzt Freunde über sie verraten. Recherchiert hat das alles der bekannte Enthüllungs-Autor Andrew Morton (64).

Wie berechnend ist Meghan Markle wirklich?

Eines von Meghans Opfern: Ex-Ehemann Trevor Engelson (41). Der TV-Produzent kurbelte ihre Schauspiel-Karriere an. Als sie dann in der Serie „Suits“ durchstartete und nach Kanada zog, ließ sie sich scheiden. „Auch von vielen Freunden in Los Angeles distanzierte sie sich“, schreibt Morton. Er zitiert eine Bekannte: „Plötzlich sagte sie Verabredungen kurzfristig ab. Sie traf sich lieber mit einflussreichen Leuten wie der Stylistin Jessica Mulroney, die auch für die Frau des kanadischen Premierministers arbeitet.“ Denn durch sie bekam sie Kontakte in die High Society von Toronto. Eine weitere Ungereimtheit, die Morton enthüllt: Meghan sagte im offiziellen Verlobungs-Interview, sie habe kaum was von den Royals gewusst, bevor sie Harry traf. Nun kommt raus: Schon als Teenager schwärmte sie für Harrys Mutter Lady Diana († 36). „Sie wollte immer werden wie sie“, verrät Morton.

Meghan Markle nackt: Skandal vor der Hochzeit

Die neuen Vorwürfe stellen Meghan in ein ziemlich schlechtes Licht. Und das so kurz vor der Hochzeit. Wer will ihr schaden? Palast-Insider munkeln sogar, dass Königin Elizabeth selbst das Buch in Auftrag gegeben habe, weil sie Meghan nicht standesgemäß für ihren Enkel hält: geschiedener, karrieresüchtiger Hollywood-Star. Keine guten Vorzeichen für diese Ehe!