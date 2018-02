Große Sorge um Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle! Sollten sie Opfer eines Anschlags werden?

Meghan Markle & Prinz Harry: Drama vor der Hochzeit

Prinz Harry: Ein Brief mit weißem Pulver!

Wie "Daily Mail" berichtet, erreichte ein Brief mit weißem Pulver den Kensington Palace - adressiert an Prinz Harry und Meghan Markle! Sollten die zwei Opfer eines Giftanschags werden?

Zum Glück wurde der Brief vorher konfisziert, so dass weder Harry noch Meghan Kontakt damit hatten. Spezialisten untersuchten das weiße Pulver.

Schon vorher wurde ein ähnlicher Brief in den Palace of Westminster geschickt. Doch in beiden Fällen erwies sich das Pulver zum Glück als harmlos.

Die Schwiegertochter von Donald Trump wurde Opfer eines Giftbriefs!

Zuletzt sorgte Vanessa Trump, die Schwiegertochter von Donald Trump, für Schlagzeilen. Nachdem sie einen mysteriösen Brief mit weißem Pulver geöffnet hatte, musste sie ins Krankenhaus.

Donald Trump: Krankenhaus-Drama!

Eigentlich war der Brief Vanessas Mann Donald Trump Jr. adressiert. Trotzdem öffnete sie ihn. Wie "CBS New York" berichtet, wurde Vanessa daraufhin sofort schlecht und sie fing an zu husten. Sie rief sofort den Notruf.