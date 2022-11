Prinz Harry: Mieser Verrat! Prinz William hat seinen Bruder endgültig aus seinem Leben gestrichen

Der Brüder-Zoff eskaliert

Die Sicherheit ihrer Kinder steht an erster Stelle! William und Kate haben alles dafür getan, dass ihre drei Lieblinge George, Charlotte und Louis so behütet wie möglich aufwachsen. Doch ausgerechnet Onkel Harry könnte nun seinem Neffen George rüde ins Rampenlicht zerren. Insider warnen, dass "die Eifersucht" des royalen Auswanderers sich nicht mehr länger nur auf seinen älteren Bruder richtet: "In letzter Zeit hat es sich ziemlich beunruhigend auf den jungen George ausgeweitet."

Immerhin hat der kleine Prinz, mittlerweile die Nummer zwei der Thronfolge, Harry noch weiter ins Abseits verdrängt. Mittlerweile dümpelt der einstige Ersatzerbe (oder "Spare", so der Titel seiner Enthüllungs-Biographie) auf Platz fünf, was den bitteren Frust, nie die Nummer eins zu sein, nur noch verschärft haben dürfte. Das bestätigt auch Valentine Low, Adels-Reporter der Times, in seinem Buch "Höflinge: Die verborgene Macht hinter der Krone". Demnach sei Harry nach Georges Geburt davon überzeugt gewesen, dass er fortan eine Art "Verfallsdatum" hätte, um beim Volk zu punkten, nämlich "bis George 18 wird".

Harry rechnet mit seiner Familie ab

Vom ewigen Zweiten zum nach hinten durchgereichten Nullachtfünfzehn-Windsor – kaum denkbar, dass der Prinz sich verkneifen kann, auf diesen Aspekt seiner schmerzreichen royalen Vergangenheit hinzuweisen. Auch wenn er dazu mindestens Georges ins Spiel bringen muss, womöglich auch noch Charlotte und Louis, die beide ebenfalls vor ihm in der Thronfolge firmieren. Dass er damit seinen großen Bruder zwingend zur Weißglut bringt, ist ihm vielleicht sogar ganz recht, schließlich ist das ganze Buchprojekt eine erbitterte Abrechnung. Dazu passt auch, dass das Werk am 10. Januar erscheint, genau einen Tag nach Kates 41. Geburtstag. "Es wird klar, dass alles, woran die Sussexes denken können, Rache ist", betont der Insider. Beobachter aus Palastkreisen seien sich sicher: "Wenn Harry Georges Namen in seinen Memoiren auch nur erwähnt, wird William ausflippen!" Aus gutem Grund, denn "George ist alt genug, um zu wissen, was vor sich geht. Und er ist sich Harrys verletzender Absichten bewusst, nachdem die in allen Medien verbreitet wurden." Damit dürfte das ohnehin heillos zerrüttete Verhältnis der Brüder endgültig zerstört sein, so der Palast-Experte. "William wird Harry wahrscheinlich nie wieder erlauben, irgendetwas mit George zu tun zu haben."

