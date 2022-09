Prinz Harry nach dem Tod seiner Oma: Trennung von Meghan! Er kann ihr nicht verzeihen

Jedenfalls mehren sich die Indizien, dass der Prinz die Nase mittlerweile gestrichen voll hat vom Theater seiner Frau. So saß er kurz vor dem schicksalsschweren Tag mit stocksteifer Miene beim "One Young World Summit"-Kongress in Manchester neben Meghan, wandte während ihrer als Rede getarnten Ego-Show fast schon angewidert den Blick ab, offenbar peinlich berührt, dass sie es schaffte, innerhalb von sieben Minuten ganze 54 Mal über sich selbst zu sprechen (in England wird sie nur noch Me-Me-Meghan genannt). Royal-Experte Phil Dampier beschrieb Harrys Haltung als "unbehaglich und verlegen", was noch zurückhaltend formuliert ist. Auch in Düsseldorf, wo der Prinz für sein Herzensprojekt Invictus Games warb, schien er sich an der Seite der forsch aufmarschierenden Meghan ein Lächeln mühsam abringen zu müssen. Wirklich fröhlich lachen sieht man ihn eigentlich nur noch, wenn er Polo spielt – und sie nicht dabei ist …

Gut möglich, dass der Tod der Queen ihn nun endgültig wachrüttelt, dass er seiner Frau endlich den gewaltigen Anteil vorhält, den sie am Bruch mit der Königsfamilie trägt. Immerhin kriegte Harry schon vor dem traurigen, einsamen Trip nach Balmoral hautnah zu spüren, wie tief das Zerwürfnis ist. Obwohl die Sussexes in ihrem alten Frogmore Cottage unterkamen, nur ein paar Autominuten entfernt von Williams und Kates neuem Domizil, kam es zu keinem Treffen. Und dass vor allem Meghan einer von Harry tief im Herzen ersehnten Versöhnung im Wege steht, ist kein Geheimnis. Immer wieder versprüht sie ihren brennenden Hass auf die Royals, wärmt weinerlich alte Geschichten von ach so qualvollen Zeiten im Palast auf und scheut dabei nicht vor miesen Lügen zurück, auch wenn die ihr zuletzt immer heftiger um die Ohren flogen.

Harry konnte dem zerstörerischen Rachewahn seiner Frau bislang nur hilflos zuschauen – sich dagegen zu wehren, dazu fehlt ihm offenbar der Mumm. Doch das könnte sich ändern, nachdem ihm nun so schmerzlich und unwiderruflich vor Augen geführt wurde, dass er durch Meghans grenzenlose Selbstsucht seine Familie verliert. Die Wut, die in ihm brodelt, ist nicht mehr zu übersehen. Die Herzogin sollte sich wohl langsam Sorgen machen, ob Harry bei diesem verlogenen Drama noch lange mitspielt …