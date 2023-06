Prinz Harry nach Scheidungshammer: Charles lässt ihn vor Gericht alleine

Es ist kein Geheimnis, dass schon seit langer Zeit dicke Luft zwischen Prinz Harry und seinem Vater König Charles herrscht. Eine Zeit lang ging der 74-Jährige nicht einmal mehr ans Telefon, wenn sein Sohn ihn anrief! Mittlerweile haben sich die Wogen ein bisschen geglättet, doch von Harmonie kann noch lange nicht die Rede sein. Eigentlich hatte Harry sich so sehr gewünscht, dass sein Vater ihm beisteht, denn Anfang Juni muss er in Großbritannien vor Gericht erscheinen. Moralischer Support? Fehlanzeige! Papa Charles verlässt lieber das Land und tritt seinen Wanderurlaub in Rumänien an...