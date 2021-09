Prinz Harry: Neuanfang ohne Meghan! Er kehrt zurück nach England

Und deshalb will der Queen-Enkel nun aktiv sein Leben ändern. Raus aus den Verhältnissen, die ihn kaputtmachen. Vor allem will er sich mit seiner Familie versöhnen. Und so hat Harry nun eine Entscheidung getroffen – und lässt alles hinter sich. Harry kommt zurück nach England. Ein Neuanfang in der alten Heimat! Rückkehr zu der Familie, die er so enttäuscht hat. Im November wird es so weit sein. Offizieller Grund ist, dass der Prinz in England Dreharbeiten für eine geplante Netflix-Sendung begleitet. Mit dem Streaming-Anbieter haben er und seine Frau Meghan (40) ja einen 100 Millionen-Dollar-Deal geschlossen. Aber Meghan wird bei dieser Reise nicht dabei sein.