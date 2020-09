Prinz Harry: Neuer Look! Er war beim Friseur

Prinz Harry zeigt seine neue Frisur

Auf Instagram wendet sich Harry in einer Videobotschaft an die Teilnehmer des diesjährigen Trailwalk-Staffellaufs, um ihnen seine Unterstützung zukommen zu lassen. Schon auf den ersten Blick wird klar, dass der Prinz verändert wirkt. Die Seiten trägt er nun etwas kürzer und die Frontpartie hat er frech nach oben gestylt. Was für ein cooler Look!