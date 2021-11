Prinz Harry: Öffentlich bloßgestellt! Warum tut Meghan ihm das an?

Harry schämt sich für Meghan

Was Meghan wollte: die Senatorin bitten, sie bei ihrem Kampf für bezahlten Elternurlaub zu unterstützen. Klar, der Gedanke ist nobel – doch die Menschen fühlten sich belästigt. Überhaupt lässt die Herzogin nichts unversucht, um ihre politische Karriere voranzutreiben. Sogar über das Präsidentenamt habe sie schon nachgedacht, heißt es. Der Kongressabgeordnete Jason Smith kritisiert: „Wenn Meghan Markle ein Royal sein will, muss sie ein Royal sein – sie kann nicht beides haben."

Doch nicht nur das: Sie schickte auch Harry vor, bei den Obamas anzurufen, um zu fragen, warum sie nicht zur Geburtstagsfeier eingeladen wurden. Die hatten nämlich dem Herzogspaar längst die Freundschaft gekündigt. Wie peinlich! Harry muss sich für Meghan in Grund und Boden schämen! Auch in New York trat sie jetzt ins Fettnäpfchen: Bei einem Schulbesuch im Stadtteil Harlem, in dem die meisten Kinder unter Armut leiden, trug sie Schmuck und Kleidung im Wert von 346 000 Euro. Völlig daneben, fanden viele. Hätten es nicht Jeans, Shirt und schlichte Ohrringe auch getan? Vielleicht sollte Harry seiner Frau mal gründlich den Kopf waschen ...

