Prinz Harry: Ohne Meghan! Er wagt einen Neuanfang im Palast

Für Harry ist es nur schwer zu ertragen, dass die Beziehung zu seiner Familie zerbrochen ist. In seiner neuen Heimat fühlt er sich allein. Deshalb soll er nun alles daran setzen, zumindest das Verhältnis zu seinem Vater König Charles wieder in Ordnung zu bringen. Während Meghan in Montecito bleibt, wird Harry im September nach London reisen. Kann er die Wogen endlich wieder glätten?

Wie "Bild" berichtet, wollen Harry und Charles den Todestag von Queen Elizabeth zum Anlass nehmen, sich zu versöhnen. Ein Palast-Mitarbeiter berichtet dem Blatt, dass der König sehr darunter leidet, kein gutes Verhältnis zu Harry zu haben. Meghan hingegen scheint ihm völlig egal zu sein! "Niemand vertraut Meghan, sie wird von den Royals als großes Problem gesehen", so der Insider. Deshalb soll Charles auch ausdrücklich verlangt haben, dass die ehemalige Schauspielerin bei den Gesprächen nicht dabei ist.

Ob Harry und Charles sich wirklich versöhnen werden, bleibt abzuwarten. Zu groß ist der Schmerz, den der Prinz mit seinem Oprah-Interview und den Memoiren angerichtet hat. Besonders sein Bruder William scheint noch zu verletzt zu sein, um ihm zu verzeihen...