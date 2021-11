Prinz Harry: Panikattacke - Jetzt kriecht er im Palast zu Kreuze

Doch jetzt, als ihn die Nachricht ereilte, dass seine Großmutter, Königin Elizabeth (95), schwächer wird und der Tag des ewigen Abschieds immer näher rückt, spürt er plötzlich: Die Trennung tut verdammt weh! Und dass er seine früher so geliebte Oma vielleicht niemals mehr wiedersehen könnte, soll bei ihm regelrechte Panik-Attacken ausgelöst haben, berichtete das Magazin "US Weekly". Verzweifelt soll er laut "Freizeitwoche" versucht haben, sie zu erreichen. Vergebens. Die Queen hat angeblich die Faxen voll von ihrem einstigen Lieblingsenkel, will nicht mit ihm sprechen.

Gegen den Willen seiner Frau soll Harry nun planen, an Weihnachten nach Großbritannien zurückzukehren. Heiligabend im Kreis der Familie auf Schloss Sandringham – so wie früher. Aber wie soll das funktionieren? Inzwischen ist der einstige royale Liebling überall unerwünscht, ein friedliches Fest der Liebe mit ihm nicht vorstellbar. Harry wird bei allen zu Kreuze kriechen, viele Entschuldigungen im Gepäck haben müssen – und am besten seine beiden Kinder, die die Oma so gerne sehen würde, mitbringen. Dann könnte es gelingen, alles wieder rückgängig zu machen!