Schon als Kind hat mitbekommen, wie seine Eltern an offiziellen Terminen teilnahmen. Er ist es gewohnt, viele verschiedene Menschen zu treffen und sich respektvoll zu verhalten. Doch der 34-Jährige tritt manchmal auch gehörig ins Fettnäpfchen.

Prinz Harry: Sympathischer Fehltritt

Als Herzogin Meghan vor rund einer Woche ihr erstes Charity-Event ausrichtete, begrüßte sie eine muslimische Frau mit einer Umarmung und Küsschen auf beide Wangen. Prinz Harry war sich anscheinend nicht sicher, wie er die Dame angemessen begrüßen sollte und wollte sie umarmen. Als die Frau sich nicht regte, überlegte der Rotschopf es sich anders, ruderte zurück und deutete Luftküsse deben den Wangen der Frau an.

Schon 2014 trat Harry in ein ähnliches Fettnäpfen. Er besuchte den „We Day“ in der Londoner Wembley Arena und traf dort auf die Aktivistin Malala Yousafzai. Als die Fotografen um ein gemeinsames Foto baten, legte der Prinz den Arm um die junge Frau. "Ihre Mutter brüllte in ihrer Landessprache Urdu quer durch den Saal etwas, das übersetzt so viel heißt wie 'Du darfst meine Tochter nur berühren, wenn du sie heiratest'", erinnert sich der Mitveranstalter. Ups!