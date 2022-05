Prinz Harry: Pleite-Drama! Jetzt verliert er sein letztes Hemd

Eigentlich war die App "Better up" als ein tolles Projekt zur Unterstützung der mentalen Gesundheit gedacht. Immerhin können Anwender nach dem Tinder-Prinzip über eine Wisch-Bewegung den für sie geeigneten Life-Coach finden und an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit arbeiten. Doch nun ist das US-Unternehmen in einen handfesten Skandal verwickelt. Denn: Laut des News-Portals "Daily Beast" berichten Angestellte, dass ihnen ohne ihre Kenntnis einfach das Gehalt gekürzt wurde und Veränderungen am Vertrag vorgenommen wurden. Für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht! Und ausgerechnet niemand Geringes als Prinz Harry ist als einer der Chefs beziehungsweise als "Chief Impact Officer" involviert.

Was genau hinter den Vorwürfen der Belegschaft steckt, bleibt unklar, denn zu einer Stellungnahme des Unternehmens selbst kam es noch nicht.

Ganz schön übel, vor allem, weil sich Prinz Harry nach seinem Rückzug aus dem britischen Königshaus besonders stark für die mentale Gesundheit einsetzt. Davon spüren die Angestellten von "Better up" leider gerade gar nichts...