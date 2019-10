Prinz Harry & Prinz William: Bitterer Streit! Jetzt ist es offiziell

Also doch! Obwohl der Palast lange versucht hat, den Streit zwischen Prinz William und Prinz Harry zu verheimlichen, gelangten nun Details an die Öffentlichkeit.

In den letzten Monaten wurde immer wieder vermutet, dass die Stimmung zwischen und sehr angespannt ist. Als Grund dafür gilt vor allen Dingen . Offiziell bestätigen wollte der Palast diese Theorie jedoch nie. Spätestens nach der Dokumentation „Harry & Meghan: An African Journey“, die am Sonntag in England ausgestrahlt wurde, dürfte das auch gar nicht mehr nötig sein.

Harry und William zoffen sich oft

Darin bestätigt Prinz Harry offiziell, dass es zwischen ihm und William oft Krach gibt. „Bei dem Job, den wir innerhalb der königlichen Familie ausüben, ist es fast unvermeidlich, dass man auch mal anderer Meinung ist“, erklärt er. Eine überraschende Beichte, wenn man bedenkt, dass die eigentlich das Bild einer harmonischen Familie vermitteln wollen.

Harry erklärt jedoch auch, dass er immer für seinen Bruder da sein wird. „Auch wenn wir momentan auf unterschiedlichen Wegen unterwegs sind“, so der Rotschopf. „Wir sehen uns nicht mehr so oft wie früher, weil wie so viel beschäftigt sind. Als Brüder haben wir gute und schlechte Tage.“

