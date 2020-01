Prinz Harry & Prinz William: Gemeinsames Statement! Die Wahrheit kommt ans Licht

Ausnahmesituation im britischen Königshaus! Der Rücktritt von und sorgt seit Tagen für Furore. Nun melden sich der 35-Jährige und sein Bruder in einem gemeinsamen Statement zu Wort. Der Grund: Die Berichterstattung über ihr angeblich schlechtes Verhältnis zueinander!

Prinz William: Vollkommen am Ende! Er kann nicht mehr!

Harry und William dementieren die Gerüchte

„Trotz eindeutiger Dementi wurde heute in einer britischen Zeitung eine falsche Geschichte veröffentlicht, in der über die Beziehung zwischen dem Herzog von Sussex und dem Herzog von Cambridge spekuliert wurde“, heißt es in dem Statement, das CNN vorliegt. „Für Brüder, die sich so sehr über die Fragen der psychischen Gesundheit sorgen, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich.“



Normalerweise äußern die sich nicht zu allen Gerüchten, die durch die britischen Medien verbreitet werden. In diesem Fall sahen sie sich jedoch dazu gezwungen, Stellung zu beziehen. Der Grund: In einem „The Times“-Bericht wird behauptet, dass William seinen Bruder aus dem Königshaus „gemobbt“ hat. Das wollen die beiden keinesfalls auf sich sitzen lassen!

Heimliche Tochter aufgetaucht! Hat Herzogin Meghan ein pikantes Geheimnis? Alle Details erfahrt ihr im Video: