Prinz Harry & Prinz William: Ihre Beziehung liegt endgültig in Scherben!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! In dieser Woche war die königliche Familie beim "Commonwealth Day" das letzte Mal dabei zu sehen, wie sie mit Harry und Meghan einen gemeinsamen Termin absolvierte. Vor allem zwischen Harry und William herrschte dabei Eiszeit...

Herzogin Meghan: Ihr falsches Spiel wurde enthüllt!

Harry und William ignorieren sich

Obwohl Harry und William stets ein enges Verhältnis zueinander hatten, soll ihr Verhältnis mittlerweile bis auf den Gefrierpunkt abgekühlt sein. Auch bei ihrem Aufeinandertreffen beim "Commonwealth Day" würdigten sich die beiden keines Blicks. Wie es heißt, soll William seinem Bruder die Entscheidung, aus dem Königshaus auszutreten einfach nicht verziehen haben. Wie tief die Wogen jedoch wirklich zwischen William und Harry sind, verrät nun eine Quelle aus dem Palast...

Harry und William stehen vor dem Aus

Wie ein Insider gegenüber "People" berichtet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass William und Harry jemals wieder so eine gute Beziehung zueinander haben werden, wie früher: "Zwischen ihnen wird es nie wieder so sein, wie es einmal war." Vor allem Harrys Umzug nach Kanada wird dafür verantwortlich sein: "Harry freut sich auf die Zukunft mit seiner Familie. Er schaut nicht zurück." Autsch! Was für bittere Worte! Ob die Quelle recht behalten wird? Wir können gespannt sein...

