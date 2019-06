Was ist nur bei und los? Obwohl die Brüder stets als unzertrennlich galten, wurde vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass Meghan und Harry aus der "The Royal Fundation" austreten und William und Kate die Geschicke der Organisation ab sofort alleine leiten. Nun meldet sich ein Insider zu Worte, der die Gründe dafür kennen will...

Meghan und Harry trennen sich von William und Kate

Eigentlich könnte zwischen den Ehepaaren alles so schön sein, wären da nicht eine Reihe von Unstimmigkeiten, die immer wieder dunkele Schatten auf die Windsors werfen. Sei es der Auszug von Harry und Meghan aus dem Kensington Palast, oder ihr Ausstieg aus der gemeinsamen Wohltätigkeitsorganisation. Harry und Meghan scheinen sich immer weiter von Kate und William zu entfernen. Doch damit nicht genug…

Meghan treibt einen Keil zwischen die Royales

Wie nun ein Insider gegenüber "US-InTouch" berichtet, soll Meghan immer mehr einen Keil zwischen Harry und William treiben. So erklärt die Quelle: "Er war der beschützende ältere Bruder. Aber Harry war verliebt und ihn nervte es immer mehr, dass William sich in sein Leben einmischte. Er war von da an auf Meghans Seite." Ebenfalls fügt er hinzu: "Meghan brachte ganz viel Drama in den königlichen Haushalt, und auf Drama kann Kate verzichten." Oh je!

Dennoch schließt die Quelle ein Happy End nicht aus: "Es ist eine Schande, dass es so weit kommen musste. Aber sie hatten immer eine tiefe Verbundenheit, daher kann man nur hoffen, dass sie wieder ihren Weg zueinander finden." Ob sich die Wogen zwischen den Paaren wohl wieder glätten werden? Wir können gespannt sein…