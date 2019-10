Seit Wochen machen die Gerüchte die Runde, dass zwischen Prinz Harry und Prinz William ein erbitterter Streit herrschen soll. In einem Interview, welches im Rahmen der Dokumentation "An African Journey" stattfand, äußerte sich Harry bereits zu den Streit-Spekulationen. Jetzt die nächste Neuigkeit...

Prinz Harry spricht über Streit mit William

Wie Harry verriet, würden er und William sich momentan auf unterschiedlichen Wegen befinden. Für viele Royalisten ein absoluter Schock! Schließlich galten die beiden Brüder stets als unzertrennlich. Wie es jedoch heißt, soll vor allem dafür verantwortlich sein, dass Harry und William sich voneinander entfernt haben. Doch obwohl Harry in der Dokumentation beteuerte. dass er seinen Bruder lieben würde, wurde es nicht ruhig um die Streit-Berichtserstattung der beiden. Nun allerdings die überraschende Wende!

Harry und William treten zusammen auf

Laut "Mail Online" sollen Harry, Meghan, William und Kate am traditionellen "Remembrance Sunday Service" gemeinsam einen Gottesdienst besuchen. Der Feiertag, der im Vereinigten Königreich am zweiten Sonntag im November zelebriert wird und an das Ende des Ersten Weltkrieges erinnert, wird der erste gemeinsame Auftritt des vierer Gespannes seit Monaten sein. Vor allem für ihre royalen Fans eine absolute Sensation! Ob es Harry, Meghan, William und Kate an dem Sonntag schaffen, den Streit-Gerüchten ein jähes Ende zu setzten? Wir können gespannt sein...

