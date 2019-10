Prinz Harry: Psycho-Drama! Jetzt kommt alles ans Licht!

Huch, so kennen wird ja gar nicht! Obwohl sich die Royales zu privaten Themen eher bedeckt halten, schüttet der Ehemann von Herzogin Meghan nun sein Herz aus und gibt dabei intime Einblicke in sein Innerstes...

Prinz Harry hat ein Kindheits-Trauma

Seit seiner Geburt führt Prinz Harry ein Leben im Rampenlicht. Vor allem seine Mutter war bis zu ihrem tragischen Tod eine der meistfotografierten Frauen der Welt. Für Harry eine Tatsache, die nur schwer zu ertragen ist. So berichtet er in der Dokumentation "An African Journey": "Jedes Mal, wenn ich eine Kamera sehe, jedes Mal wenn ich es Klicken höre, jedes Mal wenn ich ein Blitzlicht sehe, bringt mich das direkt zurück. Das ist in dem Moment die schlimmste Erinnerung an ihr Leben." Für ihnen sind die Erinnerungen vergleichbar mit einer "Wunde, die eitert". Unterkriegen lässt sich Harry davon jedoch nicht...

Prinz Harry zeigt sich selbstbewusst

Obwohl für Prinz Harry die Erinnerungen an seine Mutter und den damit verbundenen Medienrummel schmerzhaft sind, will er sich davon nicht unterkriegen lassen: "Auch wenn ich in meiner Rolle als Mitglied des Königshauses immer wieder an diese schlimmen Dinge erinnert werde." Ehrliche Worte, die zeigen: Prinz Harry ist eine echte Kämpfernatur. In der nächsten Folge wird über ihr Leben in der Öffentlichkeit sprechen. Wir können also schon jetzt gespannt sein...

