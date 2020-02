Prinz Harry: Radikaler Entschluss! Nächste Klatsche für die Royals!

Es wird einfach nicht ruhig bei den Windsors! Nachdem Harry und Meghan ihren Rücktritt aus dem Königshaus bekannt gaben, zogen sie sich nach Kanada zurück. Doch während viele Royalisten hofften, dass nach dem Austritt der beiden ein wenig Ruhe ins Königshaus einkehrt, macht nun eine traurige Enthüllung die Runde...

Prinz Harry: Vollkommen am Ende! Er kann so nicht weitermachen!

Harry hat sich mit seiner Familie überworfen

Schon vor dem Austritt von und aus dem britischen Königshaus erschütterten eine Reihe von Negativ-Schlagzeilen die Öffentlichkeit, in denen darüber berichtet wurde, dass sich Harry mit seiner Familie entzweit haben soll. Viele hofften daraufhin, dass durch den Rücktritt der beiden die Wogen zwischen Harry und den Windsors wieder geglättet werden. Doch jetzt das Traurige! Wie nun ein Insider behauptet, soll das Verhältnis noch angespannter sein, als vorher...

Harry distanziert sich

"Harry hat kaum mit ihnen gesprochen", heißt es durch die Quelle gegenüber "US-Weekly". Weiter erläutert er: "Er weicht ihren Anrufen aus. Einige Leute, die Meghan und Harry nahe stehen, sagen, sie leben in ihrer eigenen Blase und wollen keine Erinnerungen an die Vergangenheit. Harry hat sich ziemlich abgekapselt." Oh je! Ob sich das Verhältnis wohl jemals wieder bessern wird? Angeblich sollen Meghan und Harry am 09. März nach London reisen, um am "Commonwealth Service" teilzunehmen. Ob es dann wohl zu einer Aussprache kommen wird? Wir können gespannt sein...

