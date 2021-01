Prinz Harry: Royaler Entschluss! Meghan ist in Großbritannien nicht mehr erwünscht!

Nachdem bekannt wurde, dass Meghan und Harry in diesem Jahr mit Archie zum Geburtstag der Queen erscheinen sollen, startete "Express" eine Umfrage, in der die Leute abstimmen konnten, was sie von einer Rückkehr der drei Ex-Royals halten. Das Ergebnis fiel dabei vernichtend aus. So stimmten ganze 88% gegen das Erscheinen von Meghan an dem königlichen Event. Was für ein vernichtender royaler Entschluss. Was Meghan von diesem Ergebnis hält, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...