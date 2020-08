Prinz Harry: Rückkehr nach England!

Wie Harry nun berichtet, ist er schon jetzt dabei, eine Reise ins Königreich anzustreben. So soll er laut "Daily Mail" in einem Video-Call erklärt haben: "Ich plane auf jeden Fall zurückzukommen. Ich wäre schon da gewesen, wenn Covid es nicht vereitelt hätte." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Angeblich möchte er möchte beim 25. Jubiläum der Rugby Liga, sowie beim Rugby League World Cup dabei sein. Die Events finden vom 23. Oktober bis 27. November 2021. Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit dem Prinzen!