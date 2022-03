Prinz Harry: Rückkehr nach England! Die Queen holt ihn nach Hause

Für die Queen geht damit eine lange Leidenszeit mit vielen Tränen zu Ende. Dass sich ihr Lieblingsenkel einst von der Familie löste, brach ihr das Herz. Seine Rückkehr bedeutet ihr deshalb viel mehr als jedes noch so prunkvolle Thronjubiläum. Vor allem, wenn sie ihre Urenkel wieder in die Arme schließen kann, die sie so schmerzlich vermisst hat. Denn natürlich will sie ihre kleinen Schätze genauso in Sicherheit wissen wie die anderen Ur-Enkel, George (8), Charlotte (6) und Louis (3), die drei Sprösslinge von Herzogin Kate und William. Und wenn es jemandem gelingt, die Brüder zu versöhnen, dann Königin Elizabeth!

Erst wegen Meghan kam es zum Bruch mit seiner Familie – bleibt sie in Amerika zurück? Denn dass Harry nach Amerika auswandern musste, belastet die Beziehung. Meghan will in den Staaten wieder als Schauspielerin arbeiten. Aber der Prinz vermisst seine Familie. Er könnte es sich nie verzeihen, wenn er sich vor dem Tod der Queen nicht mit ihr versöhnen würde.

