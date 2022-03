Prinz Harry: Rückkehr nach England! Er will einfach nur noch nach Hause

Niemals geht man so ganz, heißt es ja. Das gilt offenbar auch für Prinz Harry. Im Januar 2020 hatten er und Meghan das frisch renovierte Frogmore Cottage Knall auf Fall verlassen, um ihr Glück in den USA zu finden. Zwar wird das Haus aktuell von seiner Cousine Prinzessin Eugenie und ihrer Familie bewohnt, doch die Nutzungsrechte für das Anwesen in Windsor hat nach wie vor Harry. Statt sie wie geplant am 31. März auslaufen zu lassen, hat der Exil-Prinz die Laufzeit nun verlängert. Die Folge: Mit einem festen Wohnsitz in England bleibt Harry auch weiterhin ein "Counsellor of State", gehört damit im Notfall zu den vier Royals, die die Queen bei Unpässlichkeit vertreten dürften. Sieht ganz so aus, als hätte sich der ausgebüxte Blaublüter doch noch an seine royalen Pflichten erinnert … Oder steckt etwas anderes hinter dem Sinneswandel?