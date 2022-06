Prinz Harry: Rückkehr nach England! Jetzt steht seinem Glück nichts mehr im Weg

Harry plant seine Rückkehr

Wir erinnern uns: Eigentlich hatten Meghan und Harry im Frogmore Cottage gewohnt, bis sie sich dazu entschieden haben, in die USA auszuwandern. Kurz darauf zog Prinzessin Eugenie mit ihrer kleinen Familie in das Haus. Rechtmäßig ist es jedoch trotzdem das Haus von Meg und ihrem Liebsten.

Nun haben Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank allerdings beschlossen, nach Portugal zu ziehen. Laut "The Telegraph" konnte der 36-Jährige dort einen neuen Job ergattern. Der Umzug seiner Cousine hat für Harry einen großen Vorteil, denn nun kann er jederzeit in sein altes Haus zurückkehren. "Sie können jetzt kommen und gehen, wann immer sie wollen. Das kommende Jahr könnte eines der turbulentesten in der Geschichte des Königshauses werden und die Sussexes stellen sicher, dass sie in Windsor Fuß fassen können", zitiert die britische "The Sun" einen Insider.

Ehe-Krise! Kann dieser Mann die Beziehung von Harry und Meghan retten?