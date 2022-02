Prinz Harry: Rückkehr nach Großbritannien! William ist jetzt für ihn da!

Ausgerechnet ein trauriges Ereignis brachte die Brüder nun wieder zusammen. Denn ihre enge Vertraute Claire Tomlinson († 77) ist gestorben. Sie war viele Jahre lang die Polo-Trainerin der Jungs – und so etwas wie eine Ersatz-Mutter. Beide wollten es sich nicht nehmen lassen, ihr auf der Beerdigung die letzte Ehre zu erweisen. Und da kam Kate ins Spiel!

Die Herzogin erkannte sogleich, wie günstig die Gelegenheit für eine Versöhnung ist. Zwei Brüder, in Trauer vereint – so wie damals, als sie einander nach dem Verlust ihrer Mutter Diana († 36) beistehen mussten. Kate überzeugte beide von einem Treffen im Palast. Und der Plan ging auf! Die Brüder redeten stundenlang. Mal ging es hoch her, mal erscholl sogar lautes Lachen. Und am Ende gab’s eine feste Umarmung ...

Schon bald möchte die Queen Kate zur Königin krönen. Und die Herzogin hat mal wieder eindrücklich bewiesen, dass sie dieser Ehre würdig ist.