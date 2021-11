Prinz Harry: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

Wie nun Gavin Burrows, ein ehemaliger Privatdetektiv, offenbart, war vor allem die Zeit, als Harry mit Chelsy Davy zusammen war alles andere als leicht. So wurden der Prinz und seine damalige Freundin ständig überwacht! Gavin offenbart in der "BBC"-Doku "The Princes and the Press": "Das Abhören ihrer Handy-Mailbox war groß in Mode - jede Menge Überwachung von Chelsy Davy, ihr Handy, aber auch andere Kommunikationswege. Es wurden medizinische Unterlagen gelesen: Hatte sie eine Abtreibung, sexuell übertragbare Krankheiten? Ihre Ex-Freunde wurden überprüft. Ich war Teil einer Gruppe, die Harry seine Jahre als normaler Teenager geraubt haben. Harry wurde so zur neuen Diana." Wie furchtbar! Scheinbar durchlebte Harry hinter den Palastmauern ein Martyrium, wovon die Öffentlichkeit keine Ahnung hatte. Was Harry über so viel Offenheit denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...