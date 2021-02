Prinz Harry: Schluss mit den Liebeslügen - Jetzt verlässt er Meghan

In Harry wächst immer mehr das Gefühl, Meghan habe ihn nur ausgenutzt und ihm Liebe vorgegaukelt, um durch die royale Heirat mehr Einfluss zu gewinnen. Eine Entscheidung seiner Oma brachte die ohnehin angespannte Beziehung nun gänzlich aus dem Gleichgewicht. Am 31. März geht die Abmachung mit dem Hof zu Ende, die den Sussexes eine Übergangszeit erlaubte, in der sie ihre Schirmherrschaften behalten durften, ohne aktiv fürs Königshaus zu arbeiten. Harry hoffte auf eine Fristverlängerung. Die Queen (94) entschied sich nun dagegen. Ihr Enkel muss seine Positionen beim Militär abgeben! Auf alle drei Offizierstitel verzichten? Niemals! Doch das geht nur, wenn er wieder mehr Zeit in England verbringt. Seine Militär-Arbeit ist eine der wichtigsten Aufgaben, an denen Harry unbedingt festhalten will.