Prinz Harry: "Schmerz und Leiden" - Erneuter Seitenhieb gegen die Familie

Leben als Royal wie "Truman-Show und Zoo"

In dem Podcast "Armchair Expert" verrät Harry nun, dass sein Leben als Mitglied der royalen Familie "wie ein Mix aus Truman-Show und Zoo" war. In dem Film wird der Hauptdarsteller von 5000 Kameras 24 Stunden am Tag beobachtet. Seit er in Kalifornien lebt, kann er sich endlich ein bisschen entspannen. "Meine Schultern sind gesunken", erklärt er erleichtert.

Außerdem kann Harry in seiner neuen Heimat sogar mit Söhnchen Archie auf dem Fahrrad herumfahren. "Ich hätte nie die Chance gehabt, das zu tun", sagt er und erinnert sich an sein eingeschränktes Leben in Großbritannien zurück. Der 36-Jährige betont außerdem, dass er den Kreislauf von "Schmerz und Leiden" bei seinen beiden Kindern durchbrechen will. Im Sommer kommt nämlich seine kleine Tochter zur Welt. Sie soll nie die Erfahrungen machen müssen, die er in England gemacht hat...

Übrigens: Den Umzug in die USA hatten Harry und Meghan eigentlich nicht geplant. Doch: "Manchmal muss man Entscheidungen treffen und seine Familie an die erste Stelle setzen und seine geistige Gesundheit an die erste Stelle setzen."