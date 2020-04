Prinz Harry: Schock-Enthüllung! Er kann nicht mehr!

Er hat es so gewollt. Und auch wieder nicht. Er wollte der Krone den Rücken kehren und nach Kanada ziehen. Und gleichzeitig in London bleiben. Er will bei seiner Ehefrau Meghan (38) und bei Archie (11 Monate) sein. Und er hat Heimweh, vermisst sein altes Leben und seine Familie in England so sehr, dass es seine Seele krank macht.

In Palastkreisen geht es jetzt überall herum: Der innerlich zerrissene (35) wird immer kraftloser und trauriger. Freunde sprechen schon von schweren Depressionen. Die Trennung von seiner Familie rund um Königin Elizabeth (93) zerreißt dem Prinzen das Herz!

Wie man hört, will sich Harry jetzt Hilfe holen. Das hat er schon einmal getan – viele Jahre nach dem Tod seiner Mutter Diana († 1997). Als sie starb, war er erst zwölf.

Prinz Harry weiß keinen Ausweg

Später gab er offen zu, ein „totales Chaos“ durchlitten zu haben. Er habe „den Kopf in den Sand gesteckt“, sich geweigert, überhaupt an seine Mutter zu denken. Erst mit 28 Jahren habe er professionelle Hilfe in Anspruch genommen, nachdem andere ihn dazu ermutigt hatten. Darunter sein Bruder William (37). Er hat ihm stets zur Seite gestanden, war immer sein engster Vertrauter.

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Scheidungs-Schock! Jetzt geht alles ganz schnell!

Zum „Dank“ hat Harry ihn jetzt mit seinem Rückzug im Stich gelassen. William „darf“ die royalen Pflichten nun alleine meistern. Das einst so innige Verhältnis ist zerstört. Das wird Harry nun bewusst. Und diese Schuld frisst ihn auf. Aber Meghan wollte es so.

Im Oktober 2019 gab Harry zu, dass er heute noch unter dunklen Gedanken leide. Seither ist durch den „Megxit“ so viel passiert, dass es immer schlimmer wird. Millionen Engländer sind von ihm enttäuscht. Für den „Sonnyboy vom Dienst“ ein unerträglicher Zustand. Er vermisst es so, mit William zu lachen, mit seiner Schwägerin Kate (38) zu plaudern, mit der er sich lange bestens verstand. Und er vermisst all die anderen, seinen Vater, seine Großeltern, seine Neffen und Nichten...

Nun leidet Harry auch noch unter Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Angstzuständen – typisch für eine Depression. Einen Bruder, der ihm helfen will, hat er nicht mehr. Nur eine Ehefrau. Ob die hilft?

Wie sich Harry und Meghan kennengelernt haben, erfahrt ihr im Video: