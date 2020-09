Prinz Harry: Schock-Entscheidung! Er kehrt Meghan den Rücken

Nächstes Jahr aber stehen einige wichtige Termine an, bei denen Harry nicht fehlen darf. Die Queen feiert ihren 95. Geburtstag, und am 1. Juli wäre seine geliebte Mama Diana 60 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag soll ihr zu Ehren eine Statue im Garten des Kensington-Palasts errichtet werden.

Und Meghan? Sie gestand kürzlich: „Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein – aus so vielen Gründen.“ Es macht also ganz den Eindruck, als wolle sie ihre Heimat Kalifornien nicht so schnell wieder verlassen. Schade nur, dass der kleine Archie (1) seine große Familie in England nicht richtig kennenlernen darf!