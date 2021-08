Prinz Harry: Sein falsches Spiel wurde durchschaut

Nachdem Harrys Pläne der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden, werden immer wieder Stimmen laut, die eine scharfe Kritik an dem Vorhaben des Prinzen äußern! So ist es auch für Royal-Experte Charles Rae absolut unverständlich, dass sich Harry so sehr in der Öffentlichkeit präsentiert, obwohl er und Meghan sich nach ihrem Austritt aus dem Königshaus eigentlich zurückziehen wollten. Charles Rae erklärt gegenüber "Daily Mail": "Es ist ein weiteres Beispiel, wie er und seine Frau ihre eigene Privatsphäre erneut brechen." Autsch! Harte Worte, die an Harry sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Was der Prinz über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls nicht dazu. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, ob Prinz Harry seine Pläne dennoch in die Tat umsetzt. Wir können gespannt sein...