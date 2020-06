Prinz Harry: Sein geheimes Doppelleben wurde enthüllt!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Seit Wochen erschüttern immer wieder neue Negativ-Schlagzeilen um das Königshaus die Öffentlichkeit! Nun die nächste Enthüllung...

Meghan & Harry: Diese Entscheidung verändert alles!

Prinz Harry war ein Rebell

Das in seiner Vergangenheit nichts anbrennen ließ, ist definitiv nichts Neues. Vor seiner Ehe mit löste der Prinz einen Skandal nach dem anderen aus. Doch damit nicht genug! Wie nun enthüllt wurde, soll der Prinz sogar heimlich auf Social Media unterwegs gewesen sein. Obwohl die Accounts des Königshauses der jeweiligen Pressestellen unterliegen und dadurch akribisch geprüft wird, was gepostet wird, soll Harry seinen eigenen -Account gehabt haben...

Harry widersetzte sich dem Protokoll

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mirror" berichtet haben soll, soll Harry früher als "Spike Wells" undercover bei Facebook unterwegs gewesen sein. "Spike" ist dabei ein Spitzname, dem seine Freunde ihm schon früh wegen seiner Haare gaben und "Wells" ist eine Ableitung von "Wales". Autsch! In dem Account sollen sogar Bilder von Harry und seiner damaligen Ex Chelsy Davy gewesen sein. Was die Queen wohl über diese Enthüllung denken wird? Begeistert wird sie jedenfalls nicht sein. Schließlich hat Harry damit erneut gegen das Protokoll verstoßen…

