Prinz Harry: Sein großer Traum ist zerplatzt wie eine Seifenblase!

Obwohl es der größte Wunsch von Prinz Harry war, dass er und Meghan ein wenig Privatsphäre haben, soll sich der Prinz in Los Angeles verdammt einsam fühlen. So soll er nicht nur seine Freunde vermissen, auch seine Familie fehlt Harry in seinem Alltag enorm. Für den sonst so lebensfrohen Rotschopf alles andere als leicht! Doch damit nicht genug! Auch mit Meghan soll es aktuell überhaupt nicht mehr gut laufen...