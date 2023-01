Prinz Harry: Sex-Beichte! Sie wollten es geheim halten

2016 scheint für Prinz Harry ein wildes Jahr gewesen zu sein. Der royale Rotschopf ist aktuell dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Neben der viel diskutierten Netflix-Doku, in der schon die ein oder andere Aussage für Furore sorgte, packt er nun auch in seinen neusten Memoiren "Reserve" pikante Details aus. Der Mann von Herzogin Meghan berichtet jetzt von einer heißen Nacht in einem Hotel in London.