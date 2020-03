Prinz Harry: So sehr macht Meghan ihm in Kanada das Leben schwer!

Oh je! Was ist nur bei und los? Seitdem das Paar gemeinsam in Kanada weilt, soll die Herzogin dem Prinzen dort das Leben zur Hölle machen...

Herzogin Meghan setzt Harry unter Druck

Eigentlich sollte ihr neuer Lebensabschnitt so schön werden! Nachdem Harry und Meghan bekannt gaben, dass sie das Königshaus verlassen, zog sich das Paar nach Kanada zurück, um dort fern ab des Medienrummels ein wenig zur Ruhe zu kommen. Doch jetzt die Schocknachricht! Wie nun durch eine Quelle berichtet wird, soll Meghan ihrem Harry das Leben in ihrer neuen Heimat ganz schön schwer machen. Der Grund: Harry muss sich um alles alleine kümmern. So erklärt die Quelle gegenüber der US-"OK!": "Harry tanzt nach ihrer Pfeife." Oh je! Doch wie geht der Prinz mit dieser Entwicklung um...

Harry akzeptiert seine Rolle

"Was Meghan will, bekommt sie", erklärt die Quelle weiter. Doch Harry scheint mit den Vorderrungen seiner Frau keine Probleme zu haben: "Harry ist froh, ab und an durchatmen zu können, aber er sagt, seine Lieblingspflichten sind die als Ehemann und Vater." Ob das wohl gut geht? Die Queen soll von dieser Entwicklung jedenfalls überhaupt nicht begeistert sein. Bleibt somit abzuwarten, ob die Monarchin ihren Enkel nochmal ins Gebet nimmt und mit ihm Klartext spricht, Aktuell wäre dafür jedenfalls die passende Gelegenheit. Harry ist momentan in London und absolviert einige letzte Termine als Royal. Wir können also gespannt sein...

