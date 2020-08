Prinz Harry: Spielte er mit Meghan ein falsches Spiel?

"Im Sommer 2016 fühlte sich Harry bereit für eine Beziehung. Er feierte ein kurzes Liebes-Comeback mit Chelsy bevor er Meghan traf – von der einige glaubten, dass sie selbst noch in einer Beziehung mit Cory war, als sie Harry das erste Mal traf", heißt es nun in dem Buch "Finding Freedom", welches seit gestern auf dem Markt ist. Was an den Gerüchten dran ist, ist jedoch nicht bekannt. Bis jetzt gaben Harry und Meghan dazu kein Statement ab...