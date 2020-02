Prinz Harry: Therapie-Schock! Er ist in Behandlung

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst vor einigen Wochen erschüttere der "Megxit" das Königshaus. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Prinz Harry musste in Therapie

Wie nun eine Quelle gegenüber "Metro" enthüllt, soll bereits seit sieben Jahren in Therapie sein. Verantwortlich soll dafür vor allem der Tod seiner Mutter Lady Di sein. So erklärt die Quelle, dass Harry bei einem privaten Banker-Treffen berichtet haben soll: "Harry sprach über den Themenschwerpunkt 'Psychische Gesundheit' und verriet dabei, dass er in den letzten Jahren in Therapie war, um zu versuchen, das Trauma, das er nach dem Unfalltod seiner Mutter erlitten hatte, zu überwinden." Der frühe Tod seiner Mutter und der Umgang der Presse damit soll Harry auch darin bestärkt haben, den "Megxit" durchzuziehen. Doch ist Harry in Kanada wirklich glücklich?

Harry fühlt sich einsam

Obwohl Harry nach dem Austritt aus dem Königshaus in Kanada ein wenig die Seele baumeln lassen wollte, soll es ihm in seiner neuen "Wahlheimat" überhaupt nicht gut gehen. So machte erst neulich die Meldung die Runde, dass sich Harry dort sehr einsam fühlen soll und seine Freunde vermisst. Er soll stundenlang damit beschäftigt sein, am Handy zu sitzen, um Nachrichten nach Großbritannien zu schicken. Oh je! Wie es wohl mit Harry und Meghan weiter geht? Wir können gespannt sein...

