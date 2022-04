Prinz Harry: Total verzweifelt! Nun holt er zum Rundumschlag aus

Es sah alles nach einer längst überfälligen Versöhnung zwischen Prinz Harry und seiner Oma Queen Elizabeth II., als der royale Aussteiger völlig unerwartet auf seiner Europa-Tour doch seine Familie in London besuchte. Doch dieser Friede hielt leider nicht lang an!

Bereits kurz nach seinem Besuch am königlichen Hofe teilt Prinz Harry erneut in einem Interview gegenüber der "Today Show" kräftig aus! Als der Sohn von Lady Di von seinem Aufenthalt in England berichtet, ließ er es sich nicht nehmen, das Empfangskomitee, welches seine Oma bei seinem Besuch zugegen hatte, zu kommentieren. Denn er meint: "Sie hat immer einen großartigen Sinn für Humor und ich stelle nur sicher, dass sie beschützt wird". Ist das etwa eine fiese Andeutung, dass der Rest des Hofes kein guter Umgang für Queen Elizabeth sei und sie vor ihrer eigenen Familie beschützt werden müsse? Das werden die royalen Nachkommen wohl gar nicht gern hören! Schließlich sind sie diejenigen, die die meiste Zeit mit dem königlichen Familienoberhaupt verbringen, während Harry in den USA verweilt.

Naja, es ist überhaupt fraglich, ob sich das Verhältnis zwischen den Royals und Prinz Harry noch weiter verschlechtern kann. Einem Insider zu Folge, der von "The Sun" zitiert wird, sei die Stimmung zwischen dem Ehemann von Herzogin Meghan und seinem Vater Prinz Charles bei ihrem Aufeinandertreffen "freundlich, aber etwas unbehaglich" gewesen. Die neusten Aussagen seines Sprösslings werden das auch nicht besser gemacht haben...