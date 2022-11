Prinz Harry: Tränen hinter verschlossenen Türen! Er weiß einfach nicht mehr weiter

Tagsüber gibt es viel zu tun, Archie (3) und die kleine Lilli (1) verlangen ständig seine Aufmerksamkeit. Doch wenn die Nacht hereinbricht, die Kinder friedlich in ihren Betten liegen und es in der Villa in Montecito ganz still wird, hören die Gedanken von Prinz Harry nicht auf zu kreisen. "Er ist sehr unglücklich", erzählt man sich in Kalifornien. Harry weint sich dann in den Schlaf. Und es weiß offenbar niemand so recht, wie man dem Prinzen helfen kann...

Auch interessant