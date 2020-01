Prinz Harry: Traurige Trennung! Jetzt muss er Abschied nehmen!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Vor knapp zwei Wochen gaben Herzogin Meghan und Prinz Harry ihren Austritt aus dem britischen Königshaus bekannt. Danach wurde immer wieder darüber berichtet, dass die beiden ihren Lebensmittelpunkt nach Kanada verlegen wollen. Nun die traurige Bestätigung...

Prinz Harry: Versöhnung mit William! Doch Charles schäumt noch vor Wut

Prinz Harry verließ Großbritannien

Wie nun berichtet wird, soll seine Heimat Großbritannien verlassen haben und am Montagabend (Ortszeit) am Flughafen von Vancouver gesichtet wurden sein. Dies zeigen zumindest Fotos, die "Daily Mail" vorliegen. Harry soll von dort weiter nach Victoria gereist sein, wo Meghan und Baby Archie auf ihn warteten. Nach hitzigen Debatten mit der königlichen Familie, wie es nach dem "Megixt" weiter gehen soll, hat Harry also von seinen Liebsten Abschied genommen, um auf unbestimmte Zeit in Kanada zu bleiben. Vor allem für die Queen alles andere als leicht...

Die Queen ist erschüttert

Obwohl die Queen Harry und Meghan ihren Segen für ihr neues Leben ausgesprochen haben soll, soll die Monarchin unter dem Verlust ihres Enkels, als Teil der königlichen Familie, enorm leiden. Wie eine Quelle gegenüber "Sunday Times" berichtet, soll die Queen hoffen, dass Harry seine Heimat oft besuchen wird: "Das ist Harrys Zuhause und er wird hier immer die Liebe und die Unterstützung seiner Familie bekommen." Wie es wohl bei Harry und Meghan weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

