Prinz Harry: Trauriger Abschied! Es bricht ihm das Herz

Harry muss sich verabschieden

Harrys Landsmann James Corden hat sich vorgenommen, die USA zu verlassen und nach Großbritannien zurückzukehren. Ein heftiger Schlag für Harry, der in Kalifornien bisher keine guten Freunde gefunden haben soll. Wie die britische "Sun" berichtet, möchte Corden näher an seiner Familie sein. Erst vor wenigen Tagen hat er verkündet, dass er seine "The Late Late Show" in einem Jahr beenden wolle, um einen Neuanfang zu wagen.

Für Meghan dürfte die Sache nur halb so schlimm sein, denn sie kennt natürlich weitaus mehr Leute in den USA. Blöd nur, dass Harry jetzt wieder alleine dasteht...