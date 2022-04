Prinz Harry: Trauriger Abschied! Meghan hat alles zerstört

Prinz Harry

Doku „The Me You Can’t See” enthüllt seine tiefen Wunden

Emotional, schonungslos und schmerzhaft, in der neuen Oprah-Winfrey-Doku „The Me You Can't See“ offenbart Prinz Harry seine wahren Gefühle über den Tod seiner Mutter Diana. Offen und ehrlich spricht der Thronfolger über seine Traumata und seine langjährige Therapie.