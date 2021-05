Prinz Harry: Trennung von Meghan! Er will zurück nach England

"Ich glaube, Harry brauchte es damals, sich Luft zu machen. Aber als er dann nach Hause zurückkehrte, war es ihm peinlich und er bereut es so sehr." Sein Besuch in England hätte dem Prinzen "klargemacht, welchen Schaden er wirklich angerichtet hat", so der Harry-Kenner. Jetzt scheint genau das eingetreten zu sein, wovor Meghan sich am meisten fürchtet: Harry hat Heimweh! Ein weiterer Insider bestätigt in der britischen "The Sun": "Seine anfängliche Freude über ein neues Leben in L. A. ist verpufft. Ihm ist klar geworden, dass auch sein Vater Charles und seine geliebte Großmutter, die Queen, nicht ewig leben werden." Hinzu kommt: Die ursprüngliche Absprache, nach der Harry mit seiner Familie zwischen den USA und England pendeln wollte, scheint längst vom Tisch – weil sie für Ehefrau Meghan (39) nicht infrage kommt!