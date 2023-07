Prinz Harry & Herzogin Meghan: Absoluter Größenwahn! Damit schlagen sie endgültig über die Stränge

Dass Herzogin Meghan eine Affinität für Politik hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch was die "Daily Mail" nun über das royale Aussteiger-Pärchen berichtet, hat es echt in sich. Denn wie das britische Blatt schreibt, sollen Prinz Harry und seine Gattin nach dem Tod von Queen Elizabeth II angefragt haben, ob sie für ihre Rückreise aus dem Königreich die "Air Force One", das Flugzeug von Präsidenten Joe Biden, nutzen können. Laut "Daily Mail" hat das Weiße Haus diese Anfrage abgelehnt. Doch es bleibt eine ziemlich dreiste und überhebliche Anfrage! Schließlich haben sich der Sohn von König Charles und seine Angetraute bewusst dazu entschieden, ihren Dienst unter der Krone zu quittieren, um ein bürgerliches Leben führen zu können. Und welcher Bürger wird schon vom US-Präsidenten höchstpersönlich mit der "Air Force One" nach Hause kutschiert?

Doch scheinbar steckt hinter dieser Aktion ein perfider Plan, denn auch zum Beginn der "Invictus Games", an den Prinz Harry teilnahm, hat das Paar die First Lady Jill Biden eingeladen, wie die "Daily Mail" weiter berichtet. Doch auch diese Anfrage wurde vom Weiße Haus abgelehnt. Es wird vermutet, dass dadurch ein Konflikt mit dem Königshaus vermieden werden sollte.

Scheinbar versuchen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit aller Macht, ihren Einfluss in der Politik zu verstärken. Bisher jedoch mit eher geringem Erfolg...