Prinz Harry und Herzogin Meghan: Adoptions-Sensation!

Zugegeben: Die Vorstellung, dass und ein Waisenkind adoptieren, scheint auf den ersten Blick etwas verrückt. Ein royales Paar, das gerade erst ein gesundes (und absolut entzückendes) Baby bekommen hat? Noch dazu in einem Königshaus, in dem die sehr traditionelle Königin Elizabeth II. das Sagen hat? Ist das überhaupt möglich? Ja – ist es. Und auf den zweiten Blick gar nicht mehr so abwegig, wie zunächst gedacht. In der britischen Ausgabe der Zeitschrift „Vogue“ hat Harry nämlich jetzt offen über seine Familienplanung gesprochen und verriet im Interview mit der Verhaltensforscherin Jane Goodall (85) wirklich Überraschendes.

Adoptieren Harry und Meghan ein Baby?

Seit der Geburt seines Sohnes Archie (3 Monate) hat er eine andere Sicht auf die Welt: „Aufgrund der Menschen, die ich getroffen habe, und der Orte, die ich sehen durfte, verspüre ich schon immer eine tiefe Liebe zur Natur. Aber jetzt sehe ich die Dinge noch einmal anders, ohne Zweifel.“ Und auf die Frage nach Nachwuchs: „Es werden maximal zwei Kinder. Dieser Platz hier ist nur ausgeliehen. Und wenn wir so intelligent und entwickelt sind, sollten wir in der Lage sein, der nächsten Generation etwas Besseres zu hinterlassen.“ Der Umwelt und des Planeten zuliebe wird es also keine ganze Fußballmannschaft von Kindern bei Familie Sussex geben.

Herzogin Meghan: Zuckersüße Neuigkeiten zu ihrem 38. Geburtstag!

Und gerade deshalb ist eine Adoption umso wahrscheinlicher. Schon länger hört man hier und da, dass die zwei ernsthaft überlegen, einem Kind ein liebevolles Zuhause zu geben. Unkonventionell waren sie ja schon immer. Auch Harrys Mutter Diana († 36) hat sich immer für Waisenkinder eingesetzt – und ihr Sohn macht es ihr nach – wenn mit einer Adoption noch mal auf einer ganz anderen Ebene. Großartig!

Die süßesten Fotos von Baby Archie seht ihr im Video: