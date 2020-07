Prinz Harry & Herzogin Meghan: Ärger um Baby Archie!

Drama um Baby Archie

Meghan und Harry gehen gegen einen unbekannten Fotografen vor, der ihren Sohn Archie ungefragt abgelichtet hat. Dieser behauptet, den 1-Jährigen in der Öffentlichkeit fotografiert zu haben und bietet seine Fotos diversen Medien an. Doch dabei scheint es sich um eine Lüge zu handeln!

„Archie war noch nie in der Öffentlichkeit, schon gar nicht in Malibu, seit die Familie hier angekommen ist“, erklärt der Anwalt der Familie in den Dokumenten, die „E! News“ vorliegen. Archie wurde offensichtlich im Garten von Harry und Meg fotografiert und das verstößt eindeutig gegen die Rechtslage in Kalifornien!

Meghan und Harry fordern, dass die Identität des Fotografen vor Gericht offengelegt wird, um für die Verletzung ihrer Privatsphäre belangt zu werden. Dadurch werden die Fotografen in Zukunft hoffentlich davon abgeschreckt, Drohnen und Helikopter einzusetzen, um ein möglichst privates Foto der Familie zu knipsen.

