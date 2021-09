Prinz Harry & Herzogin Meghan: Alles Fake! Ihr falsches Spiel ist aufgeflogen

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht in den Schlagzeilen stehen. Mal machen sie durch pikante Interviews auf sich aufmerksam, dann sorgt ihre eigene Familie mit heftigen Aussagen für Aufsehen. Deshalb hatte das Paar so sehr darauf gehofft, nun endlich wieder mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam machen zu können. Der Schuss ging allerdings nach hinten los...